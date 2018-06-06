Беларусь участвует в Нью-Йорке в обсуждении демографических вопросов по линии ЮНФПА

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Беларуси 4-8 июня принимает участие в работе сегмента Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) во время ежегодной сессии исполнительного совета ПРООН / ЮНФПА / ЮНОПС в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В своем выступлении заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН Ирина Величко приветствовала увеличение в 2017 году общего количества доноров ЮНФПА, а также рост совокупного объема поступлений на 30% в сравнении с 2016 годом. Белорусский дипломат выразила надежду на сохранение этих тенденций в нынешнем программном периоде.

Ирина Величко обратила внимание на то, какое значение Беларусь уделяет демографическим вопросам, в том числе в контексте проведения в республике в 2017 году широкомасштабного исследования на основе международной методологии программы "Поколения и гендер". Она также проинформировала участников сессии о предстоящем сопредседательстве Беларуси на региональном совещании Международной конференции по народонаселению и развитию под эгидой ЮНФПА и Европейской экономической комиссии ООН, которое состоится 1-2 октября 2018 года в Женеве.

На полях ежегодной сессии исполнительного совета ПРООН / ЮНФПА / ЮНОПС постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в тематическом мероприятии "Динамика численности населения и устойчивое развитие в Европе и Центральной Азии", организованном постоянным представительством Албании и ЮНФПА. Во время презентации "Влияние научно обоснованной семейной политики на динамику численности населения" Валентин Рыбаков ознакомил участников мероприятия с демографическими тенденциями в Беларуси и направлениями национальной демографической политики.

Постоянный представитель Беларуси при ООН сделал акцент на основных результатах проведенного в 2017 году в Беларуси исследования "Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях" на основе международной методологии программы "Поколения и гендер". Он отметил заинтересованность Беларуси в продолжении совместной работы с ЮНФПА, Европейской экономической комиссией ООН и ЮНИСЕФ, Россией, другими международными партнерами в целях укрепления потенциала в области демографии и формирования эффективной семейной политики для реализации национальных приоритетов в этой сфере и достижения Целей устойчивого развития.

Албания входит в бюро исполнительного совета ПРООН / ЮНФПА / ЮНОПС в 2018 году от группы восточноевропейских государств. Беларусь является членом исполнительного совета до конца 2018 года.-0-