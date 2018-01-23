Беларусь уделяет особое внимание комплексной работе по реформированию ООН - Рыбаков

23 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь уделяет особое внимание комплексной работе по реформированию ООН, включая сегмент по реорганизации системы развития. Это отметил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков в своем выступлении на втором брифинге Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, посвященном вопросам реорганизации системы развития Организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Белорусский представитель подчеркнул системный характер второго доклада Генерального секретаря по реорганизации и выразил полную поддержку прямому признанию в документе необходимости придания нового импульса содействию, оказываемому странам со средним уровнем дохода, а также безусловного соблюдения принципа национальной собственности. Дипломат обратил внимание на некоторые предложения Генерального секретаря по реорганизации системы развития, требующие дополнительных комментариев, среди которых обозначил озабоченность значительным увеличением расходов на содержание системы резидентов-координаторов.

Постоянный представитель Беларуси призвал также более детально обосновать предложение по созданию нового органа в системе развития ООН - комитета по продвижению взаимодействия в гуманитарной сфере и в области развития, выразив сомнения в целесообразности раздувания бюрократического аппарата посредством создания дополнительных органов и механизмов и, как следствие, увеличения финансового бремени государств-участников по содержанию системы развития.

Валентин Рыбаков подчеркнул приверженность Беларуси цели адаптации системы развития к новой Повестке-2030. На полях мероприятия состоялась краткая беседа постоянного представителя Беларуси с Генеральным секретарем ООН.-0-

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