Беларусь усилит экономическое присутствие в пакистанской провинции Пенджаб

23 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь усилит свое экономическое присутствие в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.
Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович 23 мая провел переговоры с Маликом Тахиром Джавейдом, президентом торгово-промышленной палаты Лахора - столицы крупнейшей в Пакистане провинции Пенджаб с населением более 100 млн жителей. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Беларусью и провинцией Пенджаб в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"С удовлетворением отмечен рост поставок в пакистанский регион белорусской сельскохозяйственной техники, детского питания, химических волокон и другой продукции. Пакистанская сторона поделилась планами увеличения продаж на белорусский рынок текстильной продукции, манго, цитрусовых", - рассказали в диппредставительстве.
Достигнута договоренность о проведении в Лахоре до конца года контактно-кооперационной биржи с участием деловых кругов обеих стран с акцентом на машиностроении, сельском хозяйстве, легкой промышленности и фармацевтике.-0-
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