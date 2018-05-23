Беларусь усилит экономическое присутствие в пакистанской провинции Пенджаб

23 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь усилит свое экономическое присутствие в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович 23 мая провел переговоры с Маликом Тахиром Джавейдом, президентом торгово-промышленной палаты Лахора - столицы крупнейшей в Пакистане провинции Пенджаб с населением более 100 млн жителей. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Беларусью и провинцией Пенджаб в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"С удовлетворением отмечен рост поставок в пакистанский регион белорусской сельскохозяйственной техники, детского питания, химических волокон и другой продукции. Пакистанская сторона поделилась планами увеличения продаж на белорусский рынок текстильной продукции, манго, цитрусовых", - рассказали в диппредставительстве.

Достигнута договоренность о проведении в Лахоре до конца года контактно-кооперационной биржи с участием деловых кругов обеих стран с акцентом на машиностроении, сельском хозяйстве, легкой промышленности и фармацевтике.-0-