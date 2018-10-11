11 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшее время направит Таджикистану проект договора о стратегическом партнерстве. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня разрабатывается договор о стратегическом партнерстве между Беларусью и Таджикистаном. Уже в ближайшее время мы передадим его таджикской стороне для изучения", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр Беларуси обратил внимание, что контакты между странами на высшем уровне чрезвычайно интенсивны, в 2017 году Президент Таджикистана посещал Беларусь с рабочим визитом, белорусский лидер в 2018 году был дважды с визитами в Таджикистане. "Подписан целый ряд важных документов, и это, конечно, налагает особую ответственность на правительства, которые должны все соглашения выполнять", - отметил он.

Кохир Расулзода также констатировал, что в последнее время стороны активизировали сотрудничество практически по всему спектру вопросов. Визиты Президента Беларуси в нынешнем году придали еще больший импульс взаимодействию, были подписаны важные двусторонние документы. По оценке премьера, для развития отношений Беларуси и Таджикистана подготовлена очень сильная правовая база - более 100 документов и соглашений. "Поэтому у нас есть все возможности для того, чтобы еще более эффективно работать и выполнить задания, которые перед нами ставили наши президенты", - считает Кохир Расулзода.

Согласно статистическим данным Таджикистана, по итогам семи месяцев нынешнего года Беларусь вошла в двадцатку крупнейших торговых партнеров страны (делит 13-15-е места с Украиной и США). Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном в январе-июле 2018 года составил $21,5 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 8,6% (в 2017 году он вырос в 2,1 раза). По итогам семи месяцев нынешнего года сальдо положительное для Беларуси в размере $18,3 млн. В январе-июле 2018 года объем внешней торговли услугами сложился в размере $2,3 млн и увеличился по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017-го на 2%.

Основу белорусского экспорта в январе-июле составили поставки тракторов и седельных тягачей, сахара, ковров и напольных покрытий, полиацеталей и простых полиэфиров, смол эпоксидных, плит древесно-стружечных, канцелярских товаров из бумаги и картона, нефтепродуктов, шин, холодильников, морозильников и холодильного оборудования. Из Таджикистана импортировались хлопчатобумажная пряжа и хлопковое волокно, сухофрукты и орехи.-0-