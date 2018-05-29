Беларусь в сотрудничестве с ШОС исходит из практических интересов - Макей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь во взаимодействии с Шанхайской организацией сотрудничества исходит из практических интересов. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Шанхайская организация сотрудничества является динамично развивающейся структурой, которая включает в себя огромный политический, экономический и человеческий потенциал. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с этой организацией, исходя из наших практических интересов. Мы намерены развивать очень активное взаимодействие во всех сферах и областях, которыми занимается эта организация", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что Беларусь примет активное участие в предстоящем в июне саммите ШОС в Циндао.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что организация развивается и укрепляется. "Это многопрофильная организация, которая занимается прежде всего вопросами стабильности и безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами, созданием условий для развития экономического, гуманитарного, культурного, образовательного сотрудничества", - рассказал он.

По словам дипломата, Россия приветствует активное участие Беларуси в деятельности ШОС, в том числе в региональной антитеррористической структуре. "Есть многочисленные свидетельства того, что террористический интернационал, который сейчас на Ближнем Востоке, в Сирии, Африке, стал рассыпаться по другим частям света, когда почувствовали риск поражения. Это тема, которая всех нас тревожит", - подчеркнул российский министр.-0-