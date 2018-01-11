Беларусь ведет переговоры с рядом стран о введении безвизового режима - Макей

11 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь ведет переговоры с рядом стран о введении безвизового режима. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта работа как продолжалась, так и продолжается. Главой государства на совещании поручено активизировать этот процесс, поэтому, я думаю, мы можем в перспективе ожидать заключение новых соглашений. Во всяком случае, с рядом стран такие переговоры сейчас ведутся", - сказал Владимир Макей.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в прежние годы Беларусь заключила соглашения о безвизовых поездках по общегражданским паспортам более чем с 40 странами. Владельцы служебных и дипломатических паспортов без визы могут посетить еще большее количество государств.-0-

Новые шаги по либерализации визового режима могут быть приняты в Беларуси уже в 2018 году "Я не исключаю, что в этом году, в течение этого года могут быть приняты соответствующие решения, направленные на дальнейшую либерализацию визового режима", - сказал Владимир Макей.