Беларусь ведет переговоры с рядом стран о введении безвизового режима - Макей

11 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь ведет переговоры с рядом стран о введении безвизового режима. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Эта работа как продолжалась, так и продолжается. Главой государства на совещании поручено активизировать этот процесс, поэтому, я думаю, мы можем в перспективе ожидать заключение новых соглашений. Во всяком случае, с рядом стран такие переговоры сейчас ведутся", - сказал Владимир Макей.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в прежние годы Беларусь заключила соглашения о безвизовых поездках по общегражданским паспортам более чем с 40 странами. Владельцы служебных и дипломатических паспортов без визы могут посетить еще большее количество государств.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4093 BYN
|2.41 BYN
|2.414 BYN
|USD
|2.0188 BYN
|2.018 BYN
|2.021 BYN
|RUB
|3.5411 BYN
|3.53 BYN
|3.54 BYN