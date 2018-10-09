Беларусь всегда будет вносить посильный вклад в решение мировых и региональных проблем - Зась

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь следует в общем русле глобальной и национальной безопасности, а также всегда будет вносить свой посильный вклад в решение мировых и региональных проблем. Об этом сегодня на открытии международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не просто красивые слова, а политика белорусского государства", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

История Беларуси не позволяет ей пренебрегать вопросами безопасности. "Нам понятны и близки проблемы сохранения мира, добрососедства и доверия. Именно поэтому Беларусь - последовательный сторонник самого широкого сотрудничества в интересах снижения глобальных и региональных рисков, вызовов и угроз международной безопасности, в том числе связанных с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью", - отметил Станислав Зась.

Он обратил внимание, что с развитием цифровых технологий мир столкнулся с новым феноменом - кибертерроризмом. Международные преступники получили мощный и относительно доступный инструмент ведения войны, средство для взлома сетей, манипуляции финансовой и персональной информацией. IT-технологии в руках террористов представляют собой принципиально новую угрозу для общества и государства, констатировал госсекретарь Совбеза.

Особое значение приобретает развитие сотрудничества стран в вопросах международно-правового регулирования поведения в информационной сфере, недопущения использования современных технологий в преступных целях. "Важно взаимодействие и обмен информацией между спецслужбами и силовыми органами, всестороннее партнерство государства, гражданского общества и бизнеса", - убежден Станислав Зась. В этой связи он отметил важность международной конференции высокого уровня по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, которая проходит в Минске по 10 октября.

Предусмотрено три сессии. Первая - "Имплементация концептуальной базы ОБСЕ для борьбы с терроризмом в цифровую эпоху" - будет сфокусирована на прогрессе и вызовах, связанных с выполнением обязательств ОБСЕ по борьбе с терроризмом, и соответствующих мандатах. Вторая сессия посвящена "Значению государственно-частных партнерств в предотвращении и борьбе с терроризмом онлайн". Основное внимание будет уделено обзору извлеченных уроков и передового опыта, а также определению возможных приоритетных областей для укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами, в том числе в отношении стратегических областей деятельности ОБСЕ по борьбе с терроризмом. Тема третьей сессии - "Защита важнейших объектов инфраструктуры от террористических актов, исходящих из киберпространства". Сессия предоставит возможность другим международным организациям и структурам проинформировать ОБСЕ о предпринимаемых усилиях.

На полях конференции предусмотрено дополнительное мероприятие по теме "Сбор, использование и распространение доказательств в целях уголовного преследования по делам о терроризме". Его участникам будет представлено практическое руководство по запросам и сбору электронных доказательств, разработанное сектором по предупреждению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности в партнерстве с исполнительным директоратом Контртеррористического комитета ООН и Международной ассоциацией прокуроров, будет возможность задать вопросы авторам касательно документа, его целей, функций и содержания.

Участие в конференции принимают представители стран - участниц ОБСЕ и стран-партнеров, руководство ОДКБ, представители бизнес-сообщества и аналитических структур, а также председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Беларусь посетит руководство ОБСЕ, Контртеррористического управления ООН, УНП ООН.

Организаторами мероприятия выступают Министерство иностранных дел Беларуси и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.-0-