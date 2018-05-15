Беларусь выразила обеспокоенность эскалацией насилия в районе сектора Газа

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь обеспокоены эскалацией насилия на разграничительной черте между израильскими и палестинскими территориями. Об этом говорится в заявлении управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В Республике Беларусь обеспокоены эскалацией насилия на разграничительной черте между израильскими и палестинскими территориями, особенно в районе сектора Газа, приведшей к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - заявили в министерстве.

МИД Беларуси призывает стороны конфликта к сдержанности и отказу от действий, которые чреваты дальнейшим кровопролитием.

Находящимся в Израиле белорусским гражданам рекомендовано избегать мест проведения протестных акций.-0-