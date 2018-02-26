Беларусь выступает последовательным сторонником ядерного разоружения и нераспространения - Пирштук

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает последовательным сторонником ядерного разоружения и нераспространения. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на специальной дискуссии общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Дискуссия посвящалась проблемам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения на пространстве ОБСЕ. "Вице-спикер отметил, что Беларусь является последовательным сторонником и участником процессов ядерного разоружения и нераспространения, и напомнил, что в феврале 2018 года исполнилось 25 лет с момента принятия парламентом исторического постановления о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия", - проинформировали в пресс-службе. Болеслав Пирштук выразил сожаление, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до сих пор не вступил в силу, что наносит ущерб глобальному режиму нераспространения.

Белорусская делегация приняла участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на полях которой проходила и дискуссия о проблемах контроля над вооружениями. Парламентарии приняли участие в ключевых мероприятиях сессии, в том числе в заседании общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности. В своем выступлении Болеслав Пирштук заявил о необходимости скоординированного подхода и совместных действий всех стран ОБСЕ и ее партнеров в противодействии транснациональным вызовам и угрозам безопасности. "Он призвал членов ассамблеи эффективно выполнять существующие меры доверия, действовать в русле принятых в ОБСЕ обязательств в целях дополнения усилий ООН на этом направлении", - подчеркнули в пресс-службе.

Вице-спикер выразил надежду, что принятые на 26-й ежегодной сессии в Минске резолюции по таким актуальным темам, как реагирование на появление новых психотропных веществ, предотвращение сексуальной эксплуатации детей в интернете и другие, послужат дальнейшим стимулом для расширения сотрудничества между государствами ОБСЕ в сфере информационно-коммуникационных технологий.-0-