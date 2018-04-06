Беларусь выступает за объективное расследование инцидента в Солсбери - Макей

6 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за объективное расследование инцидента в Солсбери с привлечением всех заинтересованных сторон. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что Беларусь выступает против навешивания каких-либо ярлыков, прежде чем будет дана объективная оценка случившемуся.

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