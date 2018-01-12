Беларусь выступает за открытый диалог для снижения напряженности на европейском континенте

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог играет ключевую роль в снижении напряженности на европейском континенте. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина на первом заседании Постоянного совета ОБСЕ под председательством Италии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении Елена Купчина подчеркнула, что открытый, транспарентный и инклюзивный диалог играет ключевую роль в снижении напряженности и предотвращении военной конфронтации на европейском континенте. Она подтвердила готовность белорусской стороны активно участвовать в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами, в частности, через организацию в Минске конференции ОБСЕ по предотвращению терроризма с акцентом на киберпространство.

Белорусский дипломат также выступила за укрепление экономической взаимосвязанности и углубление контактов между различными интеграционными объединениями на площадке ОБСЕ. По ее словам, Беларусь готова вносить вклад в развитие тематики цифровой экономики в повестке дня ОБСЕ и делиться опытом, в том числе с учетом подписанного Президентом в декабре 2017 года декрета "О развитии цифровой экономики".

В контексте озвученного итальянским председательством намерения возродить "дух Хельсинки" Елена Купчина призвала государства-участники, исполнительные структуры и институты ОБСЕ к взаимодействию с белорусской стороной для практического воплощения в жизнь инициативы главы белорусского государства о запуске нового Хельсинкского процесса.

Первое заседание Постоянного совета ОБСЕ под председательством Италии прошло в Вене 11 января. На нем была представлена программа итальянского председательства в организации в 2018 году. В заседании приняли участие представители государств-участников, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, руководство исполнительных структур и институтов организации.-0-