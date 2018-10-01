Беларусь выступает за построение справедливой торгово-экономической архитектуры в Европе - Макей

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь неизменно выступает за построение справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической архитектуры в Европе, а также в других регионах мира. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что Беларусь, находясь в центре Европы, с одной стороны, входит в состав Евразийского экономического союза, с другой - заинтересована в интенсивном экономическом взаимодействии с Евросоюзом. Оказавшись на стыке двух геополитических центров силы, страна в полной мере ощущает на себе взаимосвязь геополитики и геоэкономики.

"Из-за конфликта в Украине и роста напряженности в регионе, санкций и контрсанкций наша страна пусть не напрямую, а косвенно, но несет значительные экономические потери, - констатировал Владимир Макей. - Беларусь как средняя по размерам страна с одной из наиболее открытых в мире экономик - 60-70% нашего ВВП экспортируется - очень сильно зависит от внешних рынков и международной торговли. В том числе по этой причине мы неизменно выступаем за построение справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической архитектуры как в Европе, так и в других регионах мира, которая учитывала бы интересы всех государств". Ее неотъемлемой составляющей, по мнению белорусской стороны, должна стать реализация многоуровневых интеграционных проектов. В силу своего географического положения Беларусь особо заинтересована в сближении Евразийского экономического и Европейского союзов.

"Ведь наша западная граница, по сути, остается единственной экономической границей на пространстве между Лиссабоном и Владивостоком, а в перспективе, может быть, и Шанхаем, - обратил внимание министр. - Поэтому Беларусь последовательно продвигает идею "интеграции интеграций" как принципа сотрудничества, ориентированного на совместный поиск оптимальных путей объединяющего экономического роста и устойчивого развития. Достижение целей глобальной Повестки дня по устойчивому развитию с ее всеобъемлющим обещанием не оставлять никого позади требует особого внимания и международной поддержки стран со средним уровнем дохода".

Владимир Макей отметил, что развитие глобализации, которое бы учитывало интересы всех, управление ею на общее благо остается в числе ключевых задач современного мира. Однако с этим наблюдаются очевидные сложности. "Глобализационные процессы сопровождаются появлением новых геополитических и геоэкономических линий и разломов не только в региональном, но и мировом масштабе. Создается своеобразная цивилизационная ловушка, когда запрос на интеграцию идет рука об руку с проявлениями фрагментации, протекционизма и даже конфронтации", - сказал дипломат.-0-