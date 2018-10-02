Беларусь выступает за придание нового импульса общеевропейскому диалогу по безопасности - Андрейченко

2 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь выступает за придание нового импульса общеевропейскому диалогу по безопасности. Об этом сегодня на открытии осенней сессии заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера, лишь объединив международные усилия, можно обеспечить более справедливое мироустройство и разрешить накопившиеся проблемы. "Именно эта идея положена в основу инициативы Президента Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса. Необходимо придать новый импульс общеевропейскому диалогу по вопросам безопасности, выработать комплекс мер по восстановлению взаимного доверия и сотрудничества в мире", - отметил спикер.

"Реализуя миролюбивую многовекторную внешнюю политику, Беларусь последовательно выстраивает равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми странами как на Востоке, так и на Западе. И наш пример показывает, что отказ от политики санкций и двойных стандартов приносит очевидную выгоду всем участникам международного диалога. Улучшение отношений с Евросоюзом открыло новые грани сотрудничества не только для Беларуси, но и для наших партнеров", - обратил внимание председатель Палаты представителей. -0-

Андрейченко отмечает возрастающее внимание к белорусским инициативам в международных парламентских структурах Внося серьезный вклад в укрепление международной стабильности, Беларусь обладает и целым рядом преимуществ с точки зрения ведения совместного бизнеса.

II Европейские игры станут хорошей возможностью для презентации достижений Беларуси-Андрейченко "Республика готовится принять II Европейские игры. Мы должны использовать возможности такого престижного спортивного форума для презентации достижений нашей страны", - сказал Владимир Андрейченко.