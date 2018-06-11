Беларусь выступает за развитие цифровой и транспортной взаимосвязанности в регионе ЦЕИ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за развитие цифровой и транспортной взаимосвязанности в регионе Центрально-Европейской инициативы. Внимание на этом акцентировал заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков во время встречи министров иностранных дел стран - участниц ЦЕИ в хорватском Сплите, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На пленарном заседании Евгений Шестаков подчеркнул значимость и востребованность Центрально-Европейской инициативы как платформы для развития диалога и прагматичного сотрудничества между странами Центральной, Восточной и Южной Европы для укрепления региональной стабильности и безопасности.

Особый акцент он сделал на необходимости развития цифровой и транспортной взаимосвязанности в регионе ЦЕИ, поддержки устойчивого экономического развития стран - участниц инициативы.

Белорусский дипломат также отметил важность продвижения совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Европе, расширения партнерств ЦЕИ с другими международными структурами.

На заседании принято решение передать в 2019 году председательство в ЦЕИ Италии.-0-