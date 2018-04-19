Беларусь выступает за взвешенный подход по вопросам международной проблематики - декан ФМО

19 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь целенаправленно проводит миролюбивую внешнюю политику и выступает за взвешенный подход в решении вопросов международной проблематики. Об этом сказал декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский, выступая сегодня во время работы секции ФМО на 75-й научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

Профессор подчеркнул, что нынешняя международная ситуация подвергается турбулентности, вызовы и угрозы приобретают все новые формы. В этих условиях для региона очень важной в том числе является стабильность в Беларуси, а также ее миротворческие инициативы. Он отметил, что именно молодежи предстоит строить будущее страны и также реализовывать ее внешнеполитический и внешнеэкономический вектор.

В научной конференции на факультете международных отношений БГУ работают 67 секций, заявлено около 700 докладов. Это свидетельствует о большой заинтересованности студентов, молодых ученых в обсуждении вопросов самой различной внешнеполитической проблематики. Студенческая конференция позволяет выкристаллизовать идеи, инновации, которые, вполне возможно, будут в перспективе задействованы в практической плоскости, считает профессор.

В числе обсуждаемых на конференции тем - внешняя политика Беларуси, государства Восточной, Центральной и Южной Азии в международных отношениях, политические трансформации на Ближнем и Среднем Востоке, глобальные проблемы мировой политики и международная безопасность.

На ФМО 18 апреля стартовала Неделя студенческой науки, которая продлится до 24 апреля. Во время мероприятия запланирована серия встреч, круглых столов, научных презентаций. -0-