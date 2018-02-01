Беларусь выступила с инициативой о признании в ООН роли Международной ассоциации постоянных представителей

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась презентация проекта совместной белорусско-гондурасской резолюции о признании в системе ООН роли Международной ассоциации постоянных представителей при ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Резолюцию планируется принять на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Инициативу представили заместитель министра иностранных дел Беларуси, член ассоциации Андрей Дапкюнас, а также председатель ассоциации, постоянный представитель Гондураса при ООН Мэри Элизабет Флорес Флейк. В мероприятии приняли участие постоянные представители при ООН, руководство организации.
Целью резолюции является институционализация ассоциации в ООН и отражение ее роли в установлении связей между государствами-членами посредством укрепления атмосферы доверия и открытости, что, в свою очередь, будет способствовать достижению целей Устава ООН.
"Продвижение Беларусью подобных неконфронтационных и созидательных инициатив поддерживает позитивный имидж нашей страны как последовательного донора стабильности, открытости и единения на международной арене", - отметили в МИД.
Международная ассоциация постоянных представителей при ООН была основана в Нью-Йорке в 1988 году. Цели ассоциации - служить форумом между бывшими и действующими постоянными представителями при ООН, поддерживать связь между ними и выступать в качестве координационного центра для их участия в деятельности различных международных институтов и форумов. Членами ассоциации являются более 200 бывших и действующих руководителей миссий при ООН.-0-
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