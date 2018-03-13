Беларусь выступила за усиление практической отдачи от "Восточного партнерства" на форуме в Брюсселе

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко во время участия в Брюсселе в ежегодной встрече старших должностных лиц инициативы Евросоюза "Восточное партнерство" сделал акцент на необходимости усиления практической отдачи от данной площадки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Глава белорусской делегации выступил в качестве одного из основных докладчиков на пленарной сессии, посвященной совершенствованию деятельности "Восточного партнерства" в свете итогов состоявшегося в 2017 году саммита.

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Во время пленарной части мероприятия и тематических дискуссий Олег Кравченко изложил подходы Беларуси по повышению эффективности институциональной структуры "Восточного партнерства". В частности, белорусский представитель сделал акцент на необходимости усиления практической отдачи от инициативы, ее ориентации на конкретные и осязаемые проекты в таких сферах, как транспорт, энергоэффективность, развитие информационных технологий.

Олег Кравченко призвал к дальнейшему использованию "Восточного партнерства" в качестве площадки для равноправного диалога между ЕС и странами-партнерами для укрепления взаимного доверия и безопасности в регионе. Заместитель министра иностранных дел подтвердил заинтересованность и готовность Беларуси к переговорам по новому базовому соглашению с Европейским союзом.

На площадке форума белорусский представитель встретился с директором Европейской службы внешних действий по России, "Восточному партнерству", Центральной Азии и ОБСЕ Люком Девинем, с заместителем главы генерального директората Еврокомиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Катариной Матерновой. Олег Кравченко также принял участие в консультациях глав делегаций шести стран - партнеров "Восточного партнерства" с послами по особым поручениям ряда государств ЕС.-0-