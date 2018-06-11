Беларусь заинтересована наращивать парламентское взаимодействие с Индией - Андрейченко

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована наращивать парламентское взаимодействие с Индией. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече со спикером Лок сабхи (нижней палаты) парламента Индии Сумитрой Махаджан, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарии Беларуси заинтересованы в углублении сотрудничества. "Серьезным шагом в этом направлении было бы возобновление работы группы дружбы с Беларусью в индийском парламенте", - считает Владимир Андрейченко. В Национальном собрании Беларуси такая группа создана. Вместе белорусские и индийские парламентарии могли бы оказывать значительное содействие развитию контактов, обмену законодательным опытом, добавил он.

Беларусь и Индия имеют значительный нереализованный потенциал по многим направлениям, прежде всего в части торгово-экономического, а также межрегионального и гуманитарного сотрудничества, продолжил Владимир Андрейченко. "Мы в первую очередь заинтересованы в реализации проектов, которые были намечены во время визита в Индию Президента Беларуси осенью 2017 года", - пояснил председатель Палаты представителей. Беларусь также заинтересована в увеличении числа индийских инвесторов, тем более что они могут использовать ее рынок как площадку для выхода на рынки ЕАЭС и ЕС.

Спикер отметил, что в Беларуси всегда с большим интересом следят за преобразованиями, которые происходят в Индии, за развитием ее экономики. Белорусская сторона радуется успехам страны, росту ее авторитета на международной арене.

При этом Беларусь и Индия постоянно оказывают друг другу поддержку в международных организациях. У стран во многом совпадают приоритеты экономического развития. "Беларусь, как и Индия, переводит свою экономику на инновационный путь развития. Это прежде всего информационные технологии, нано-, биотехнологии, атомная энергетика, автомобилестроение", - сказал председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что в Беларуси рассчитывают, что нынешний визит делегации Индии откроет новую страницу в межпарламентских отношениях, будет способствовать укреплению дружбы, взаимопонимания, развитию торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества двух стран.

Сумитра Махаджан поблагодарила Беларусь за поддержку на международной арене. Спикер согласилась с мнением белорусского коллеги о том, что Беларусь и Индия еще не реализовали потенциал двусторонних отношений. Она, в частности, напомнила, что странам предстоит достичь товарооборота в $1 млрд. "Нам предстоит проделать достаточно работы", - сказала Сумитра Махаджан.

Индийская делегация прибыла в Беларусь с официальным визитом 9 июня. Планируется, что парламентарии встретятся с руководством Совета Республики, посетят ПВТ, белорусско-индийский учебный центр в области информационных и коммуникационных технологий им. Раджива Ганди.-0-