30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с американским штатом Юта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко во время визита в штат, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Дипломат принял участие в официальной церемонии вступления в должность почетного консула Беларуси в Юте Денниса Нойеншвандера. Олег Кравченко отметил наличие устойчивых связей между Беларусью и Ютой, высказав заинтересованность в установлении более тесного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

На мероприятии также присутствовали представители правительства, законодательного собрания штата, ведущих университетов и предприятий, духовенства, видные общественные деятели.

Во время визита в американский штат замминистра встретился с членом Палаты представителей Конгресса США от штата Юта Крисом Стюартом, руководством обеих палат законодательного собрания штата, руководителями Комиссии Юты по международной торговле и департамента экономического развития. На переговорах обсуждались вопросы взаимодействия Беларуси и Юты в политической и экономической сферах.

Олег Кравченко также посетил Университет Юты, где выступил перед преподавателями и студентами, рассказав о Беларуси и ее роли в регионе. Во время общения с руководством университета были намечены шаги по реализации совместных программ с ведущими белорусскими вузами.

На встрече с президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Расселом Нельсоном белорусский дипломат обсудил перспективы совместной работы в области продвижения универсальных семейных ценностей, образовательного и гуманитарного сотрудничества.

27 марта Олег Кравченко встретился с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом. Стороны обсудили белорусско-американское сотрудничество, а также пути дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

Вопросы соблюдения прав человека рассматривались на встрече замминистра с исполняющим обязанности помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком. Дипломат также провел переговоры с группой экспертов американского аналитического центра "Корпорация РЭНД". Он представил основные внешнеполитические подходы Беларуси и видение региональной ситуации, ответил на вопросы американских аналитиков.-0-