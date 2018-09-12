Беларусь заинтересована в активизации парламентского сотрудничества с Вьетнамом - Мясникович

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в активизации парламентского сотрудничества с Вьетнамом, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на встрече с послом Вьетнама в Беларуси Ле Анем по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Михаил Мясникович отметил личный вклад посла в укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей между странами. Особое внимание стороны уделили развитию межпарламентских контактов. "Беларусь заинтересована в активизации парламентского сотрудничества с Вьетнамом, пока двусторонний потенциал используется не в полной мере", - сказал председатель Совета Республики.
Оценивая торгово-экономическое сотрудничество, он подчеркнул, что совместных белорусско-вьетнамских проектов должно быть больше.
В свою очередь Ле Ань обозначил наиболее перспективные направления взаимодействия. В их числе сферы машиностроения, транспорта и логистики, агропромышленный комплекс, информационно-коммуникационные технологии, химическая отрасль, образование, туризм. В частности, Вьетнам заинтересован в подготовке кадров в IT-сфере в Беларуси. "Ваша страна широко известна своими достижениями в IT. Мы заинтересованы в партнерстве в этой области", - заявил посол.
Во время встречи обсуждались возможности наращивания поставок белорусского продовольствия на вьетнамский рынок. В том числе речь шла об экспорте молочной продукции. Посол предложил рассмотреть возможность участия организаций из Беларуси в строительстве метро во Вьетнаме.-0-
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