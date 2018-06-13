Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с ЮНЭЙДС

13 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в продолжении и активизации сотрудничества с ЮНЭЙДС и другими международными партнерами в целях обеспечения дальнейших успехов по искоренению ВИЧ/СПИДа. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на пленарном заседании 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Глава белорусской миссии подтвердил приверженность Беларуси реализации Политической декларации по искоренению ВИЧ/СПИДа и стратегии Объединенной программы Организации Объединенных Наций (ЮНЭЙДС) "90-90-90".

Валентин Рыбаков проинформировал о предпринимаемых в Беларуси мерах по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в частности, о ходе реализации государственных программ по профилактике ВИЧ-инфекций. Так, за последние 10 лет расходы госбюджета на цели борьбы с ВИЧ/СПИДом были увеличены более чем в три раза, что позволило сдержать заболеваемость в стране на уровне 25 человек на 100 тыс. населения.

Постоянный представитель выразил заинтересованность Беларуси в продолжении и активизации сотрудничества с ЮНЭЙДС и другими международными партнерами, в том числе посредством наращивания объемов технической помощи в целях обеспечения дальнейших успехов по искоренению ВИЧ/СПИДа.

В качестве успешного примера такого сотрудничества Валентин Рыбаков обратил внимание на Региональное совещание по тематике противодействия ВИЧ/СПИДу и туберкулезу, которое прошло в Минске в ноябре 2016 года при поддержке ЮНЭЙДС и ВОЗ и объединило 12 стран региона.-0-