Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией - Кобяков

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Латвия традиционно входит в число важных торгово-экономических партнеров Беларуси. В 2017 году после спада в предыдущие годы наметился рост двустороннего товарооборота. В январе-ноябре 2017 года товарооборот составил уже почти $400 млн (127% к аналогичному периоду 2016 года). "Это неплохой показатель, но пока он далек от тех цифр, которые мы имели несколько лет назад", - отметил глава белорусского правительства. Высокий уровень взаимодействия отмечается в инвестиционной сфере, устойчиво растет число совместных предприятий.

"Как соседи и страны с высоким транзитным потенциалом, мы должны выстроить прагматичный, конструктивный диалог, развивая тему совместимости и взаимодействия между различными интеграционными процессами на нашем континенте", - считает Андрей Кобяков.

Премьер-министр обратил внимание, что транспортно-логистическая сфера всегда была стратегическим направлением сотрудничества в белорусско-латвийских отношениях. Положительную динамику взаимодействия в сфере услуг демонстрирует сектор информационно-коммуникационных технологий и туриндустрия. Андрей Кобяков проинформировал латвийского коллегу о подписании декрета №8 и создании беспрецедентных условий для развития бизнеса в Парке высоких технологий. Привлекательные условия для латвийских компаний созданы и в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Посещение этих двух парков латвийской делегацией запланировано на завтра.

По итогам сегодняшних переговоров Беларусь и Латвия планируют подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве, приоритетным направлением будет коммерциализация разработок. Большое значение имеет тесное взаимодействие в работе по охране и рациональному использованию природного наследия Беларуси и Латвии, алгоритм которого определит программа сотрудничества между экологическими ведомствами стран на 2018-2022 годы.

Андрей Кобяков отметил эффективное взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Латвии, правоохранительных, пограничных, таможенных органов, спасательных служб. Важной составляющей работы в области безопасности и укрепления доверия в регионе станет реализация планируемых к подписанию соглашения об оперативном оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты, соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

"Уверен, что договоренности, достигнутые по итогам визита в Беларусь, придадут дополнительный импульс развитию взаимодействия между Беларусью и Латвией и, безусловно, будут способствовать стабильности и устойчивому социально-экономическому развитию наших стран", - резюмировал премьер-министр.

Марис Кучинскис в свою очередь отметил, что визит премьер-министра Латвии в Беларусь проходят после 9-летнего перерыва. "Очень рад, что наши отношения характеризует активный политический диалог, - сказал он. - Для Латвии нынешний визит очень важен".-0-

Кобяков и Кучинскис обсуждают активизацию белорусско-латвийского сотрудничества Главы правительств двух стран обсуждают активизацию белорусско-латвийского сотрудничества в различных сферах. Также затрагивалась тема совместной подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею, который Беларусь и Латвия примут в 2021 году.

Беларусь и Латвия в 2021 году должны провести лучший чемпионат мира по хоккею - Кобяков "Опыт у наших стран есть - и в Беларуси, и в Латвии уже проводился чемпионат мира по хоккею, и теперь мы должны сделать такой чемпионат мира, чтобы до нас нигде лучше не было", - сказал Андрей Кобяков.

Беларусь и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности Андрей Кобяков и Марис Кучинскис также подписали меморандум о взаимопонимании по основным направлениям экономического сотрудничества на среднесрочную перспективу между правительствами Беларуси и Латвии, соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.