Беларусь заинтересована в прагматичном взаимодействии стран "Восточного партнерства" - Макей

23 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в прагматичном взаимодействии стран инициативы "Восточное партнерство". Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что Беларусь заинтересована в том, чтобы инициатива "Восточное партнерство" была нацелена на прагматичное взаимодействие, на конкретную отдачу для людей.

Беларусь внесла ряд предложений, направленных на активизацию деятельности инициативы, которая обсуждается в Европейском союзе. Руководитель внешнеполитического ведомства пояснил, что белорусская сторона предложила проекты, которые могли бы быть реализованы в "Восточном партнерстве". "Очень большое внимание мы уделяем вопросам сотрудничества в сфере развития цифровой экономики, среднего и малого бизнеса", - сказал министр.-0-