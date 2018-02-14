Беларусь заинтересована в расширении межпарламентского сотрудничества с Турцией - Мясникович

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные вопросы сотрудничества и перспективы укрепления межпарламентских связей обсуждались сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

"Мы стремимся обеспечивать выполнение всех наших предыдущих договоренностей. У нас много общих тем и вопросов для обсуждения, - заявил Михаил Мясникович. - Мы приветствуем активизацию межпарламентского сотрудничества и ждем с визитом, по предварительной договоренности, в мае этого года спикера Великого национального собрания Турции Исмаила Кахрамана".

Председатель Совета Республики также уделил внимание развитию взаимодействия двух стран в транспортной отрасли. "Наши министры подписали соглашение о международной комбинированной перевозке товаров, в этом хорошая перспектива, - отметил Михаил Мясникович. - Кроме того, обсуждались вопросы морских перевозок. В ноябре прошлого года мы договорились с Украиной по вопросам поддержки водного пути по Днепру, чтобы организовать полноценные перевозки река-море". Есть потенциал для развития белорусско-турецкого сотрудничества и в сфере авиаперевозок.

Перспективным председатель Совета Республики назвал партнерство Беларуси и Турции в области стандартизации. "Подписан важный документ в этой сфере. Нам надо двигаться к взаимному признанию стандартов. Это избавит наши компании от лишней бюрократии", - сказал Михаил Мясникович.

В свою очередь Владимир Андрейченко добавил, что Беларусь рассматривает Турцию как надежного друга и важного партнера. "И нам приятно, что отношения между странами активно развиваются. Ваш нынешний визит - очередной важный шаг на пути развития политических, торгово-экономических, инвестиционных связей между нашими странами", - добавил он.

Владимир Андрейченко

Бинали Йылдырым поблагодарил за теплый прием и отметил, что Турция заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью по многим направлениям - в торгово-экономической сфере, науке, туризме, культуре, молодежной политике и др. "Мы добились серьезных успехов в развитии сотрудничества между нашими странами и можем многое еще сделать", - подчеркнул премьер-министр Турции. Он выразил уверенность, что предстоящий визит в Беларусь спикера Великого национального собрания Турции будет этому содействовать.-0-

Бинали Йылдырым