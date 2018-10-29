Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с европейскими структурами - Макей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с европейскими структурами, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с делегацией Европейского парламента во главе с руководителем делегации Европарламента по связям с Беларусью Богданом Здроевским. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Владимир Макей подчеркнул заинтересованность Беларуси в развитии взаимовыгодного сотрудничества с европейскими структурами, включая Европейский парламент. Было отмечено, что такое сотрудничество должно строиться на основе равенства, взаимного уважения и учета интересов сторон. Акцентирован вклад Беларуси в решение общеевропейских проблем, касающихся борьбы с нелегальной миграцией и другими транснациональными вызовами. Стороны обменялись мнениями и по актуальным вопросам белорусско-европейской и международной повестки дня", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, стороны согласились с важностью продолжения политического диалога и реализации проектов Беларусь - ЕС в образовательной, транспортной и других взаимовыгодных сферах.-0-
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