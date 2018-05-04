4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в сопряжении инициативы "Один пояс и один путь" и ЕАЭС. Об этом сегодня, отвечая на вопросы китайских журналистов, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Мясникович отметил, что Беларусь уделяет особое внимание инициативе "Один пояс и один путь", озвученной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусская сторона, как подчеркнул спикер, всячески содействует продвижению этого проекта и заинтересована в его сопряжении с ЕАЭС.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4265 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.0233 BYN
|2.018 BYN
|2.021 BYN
|RUB
|3.1889 BYN
|3.19 BYN
|3.21 BYN