4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в сопряжении инициативы "Один пояс и один путь" и ЕАЭС. Об этом сегодня, отвечая на вопросы китайских журналистов, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что Беларусь уделяет особое внимание инициативе "Один пояс и один путь", озвученной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусская сторона, как подчеркнул спикер, всячески содействует продвижению этого проекта и заинтересована в его сопряжении с ЕАЭС.

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