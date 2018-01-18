18 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь закроет генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в нынешнем году состоится закрытие генконсульства в Одессе. По этому поводу уже принято соответствующее постановление Совмина. Также будут закрыты генконсульства Беларуси в Гданьске и Милане. "Мы остановим работу еще двух наших загранучреждений в некоторых странах. Сейчас готовятся соответствующие решения", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

С другой стороны, прорабатывается открытие новых посольств в одной из стран Африки и в Европе. "Но все это за счет наших внутренних ресурсов, а не увеличения численности дипломатической службы", - пояснил Владимир Макей.

"Мы не такая масштабная страна, как Россия или Китай. Мы должны определиться четко со списком тех стран, взаимодействие с которыми принесет для Беларуси большую отдачу. Этот список был составлен давно. Но сейчас мы тщательно проанализировали нашу работу, взаимодействие, сотрудничество с этими странами за прошедший период и понимаем, что нам нужно усовершенствовать некоторые акценты", - пояснил министр.

Он уточнил, что после сокращения у Беларуси будет 66 загранучреждений в 56 странах.-0-