30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь закрывает посольство в Эфиопии и открывает в Кении. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"В связи с проводимыми мероприятиями по закрытию загранучреждения с 31 августа посольством будет прекращено выполнение консульских функций", - говорится в сообщении.

В случае необходимости граждан просят обращаться в белорусские посольства, находящиеся в близлежащих странах: Египте, Нигерии, ЮАР.

Посольство Беларуси в Кении планируется открыть в ближайшее время. О начале работы консульской службы будет сообщено дополнительно.-0-