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Беларусь закрывает посольство в Эфиопии и открывает в Кении

Политика 30.08.2018 | 16:10
Кенийский флаг
Кенийский флаг

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь закрывает посольство в Эфиопии и открывает в Кении. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"В связи с проводимыми мероприятиями по закрытию загранучреждения с 31 августа посольством будет прекращено выполнение консульских функций", - говорится в сообщении.

В случае необходимости граждан просят обращаться в белорусские посольства, находящиеся в близлежащих странах: Египте, Нигерии, ЮАР.

Посольство Беларуси в Кении планируется открыть в ближайшее время. О начале работы консульской службы будет сообщено дополнительно.-0-

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Африка, Беларусь, дипломатия
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