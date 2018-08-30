30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь закрывает посольство в Эфиопии и открывает в Кении. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.
"В связи с проводимыми мероприятиями по закрытию загранучреждения с 31 августа посольством будет прекращено выполнение консульских функций", - говорится в сообщении.
В случае необходимости граждан просят обращаться в белорусские посольства, находящиеся в близлежащих странах: Египте, Нигерии, ЮАР.
Посольство Беларуси в Кении планируется открыть в ближайшее время. О начале работы консульской службы будет сообщено дополнительно.-0-
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