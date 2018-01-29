Беларусь занимает принципиальную и последовательную позицию в борьбе с антисемитизмом - МИД

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает принципиальную и последовательную позицию в сфере борьбы с антисемитизмом. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на проходящей в Риме (Италия) Международной конференции ОБСЕ по вопросам ответственности государств, институтов и граждан в борьбе против антисемитизма и преступлений на почве ненависти, связанной с антисемитизмом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"В своем выступлении на пленарном заседании конференции Олег Кравченко подтвердил позицию Беларуси в сфере борьбы с антисемитизмом в контексте глобальных усилий международного сообщества по борьбе с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией во всех формах и проявлениях", - сказали в МИД.
Участники конференции были ознакомлены с информацией о трагедии холокоста в Беларуси. Заместитель министра обратил внимание присутствующих на давнюю традицию мирной совместной жизни представителей разных национальностей и религиозных конфессий на белорусской земле, отсутствие в стране каких бы то ни было конфликтов на национальной, религиозной, культурной почве.
В мероприятии также приняли участие действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, представители органов государственного управления из 20 стран, неправительственных организаций, национальных и религиозных общин.
На полях конференции состоялись встречи Олега Кравченко с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, дипломатическим советником Президента Италии Эмануэлой Д'Алессандро, а также руководителями ряда делегаций стран - участниц ОБСЕ. Обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие по линии Беларусь - ЕС, сотрудничество на международной арене.
В рамках мероприятия главы делегаций были приняты Папой Римским Франциском.-0-
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