Беларусь заняла собственную нишу в современном внешнеполитическом контексте - МИД

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла собственную нишу в современном внешнеполитическом и внешнеэкономическом контексте. Об этом говорится в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь смогла занять собственную нишу в современном внешнеполитическом и внешнеэкономическом контексте, продемонстрировав способность быть самостоятельным региональным игроком, генерирующим конструктивные подходы к разрешению актуальных проблем современности", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что крупные внешнеполитические инициативы Президента Беларуси Александра Лукашенко - продвижение идей совместимости в Европе, партнерства интеграций, обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества - стали логичным выражением объединяющей повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества.

Международная обстановка в 2017 году характеризовалась повышенной нестабильностью, сочетанием центробежных и центростремительных тенденций, экономическими дисбалансами, неготовностью мировых игроков поступаться собственными национальными интересами в пользу общего блага. Очевидный кризис доверия в Европейском регионе, в широком евразийском пространстве и в глобальном масштабе показал, что спрос на конструктивный диалог и выработку компромиссов по-прежнему превышает предложение.

"В этих непростых условиях Беларусь в 2017 году продемонстрировала устойчивость к неблагоприятным внешним факторам и способность к активному противодействию и смягчению их воздействия, - заявили в ведомстве. - Как и ранее, усилия белорусской дипломатии были направлены на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики в русле установок Президента, всестороннюю защиту национальных интересов, укрепление региональной безопасности и стабильности".

В условиях недоверия между Россией и Западом Беларусь, с одной стороны, сохранила приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией, первоочередную ориентацию на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, традиционное взаимодействие с членами Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств. С другой стороны, Беларусь продолжила выстраивать конструктивные прагматичные отношения с Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и другими западными державами.

Новое наполнение получил стратегический китайский вектор белорусской внешней политики. Беларусь одной из первых в мире подключилась к реализации концепции "Экономического пояса Шелкового пути" по ряду перспективных направлений.

Для диверсификации внешнеполитических связей продолжилось формирование новых геополитических опор в регионах дальней дуги - Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.-0-