6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь запросила у Литвы официальные разъяснения насчет очередной нештатной ситуации на Игналинской АЭС. Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Сообщение об очередной нештатной ситуации недавно появилось на сайте станции, однако каких-либо официальных комментариев литовской стороной сделано не было. "Это не первая нештатная ситуация на Игналинской атомной электростанции в текущем году. Исходим из того, что обеспечение ядерной безопасности в ходе технически сложного и длительного процесса вывода из эксплуатации ИАЭС требует пристального внимания не только литовской стороны, но и международных структур, включая ЕС", - сказал Дмитрий Мирончик.
Он уточнил, что у литовской стороны запрошены официальные разъяснения этой ситуации.-0-
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