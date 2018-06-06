Беларуси и ЕС не хватает рамочного соглашения о сотрудничестве - чешский парламентарий

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешские парламентарии поддерживают подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между Беларусью и ЕС. Об этом сегодня заявил председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чехии Франтишек Бублан на встрече с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Франтишек Бублан отметил, что Беларуси и Евросоюзу не хватает рамочного соглашения. "Было бы хорошо закончить переговоры и подписать этот рамочный договор, что помогло бы потом уже созданию конкретных соглашений", - считает он.

Во время встреч с белорусскими парламентариями чешская делегация успела обсудить сотрудничество в инициативе "Восточное партнерство", программе "Партнерство во имя мира". Чешская сторона считает очень важным участие Беларуси в этих проектах. Кроме того, Чехия высоко оценивает роль Беларуси в урегулировании конфликта на востоке Украины.

В свою очередь Михаил Мясникович отметил крепкие позиции Чехии в ЕС, к голосу которой здесь прислушиваются. Он подтвердил заинтересованность Беларуси в активном экономическом и политическом сотрудничестве с объединенной Европой.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе отмечал, что заключение базового соглашения Беларуси с ЕС является делом ближайшей перспективы. Такие документы определяют принципы сотрудничества, институциональные рамки, создают солидную юридическую основу для взаимодействия между той или иной страной и ЕС.-0-