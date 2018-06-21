Беларуси и ЕС в последние годы удалось выстроить доверительные отношения - Хан

21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларуси и ЕС в последние годы удалось выстроить доверительные отношения. Это отметил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего позвольте согласиться с вашими словами, что за последние несколько лет нам удалось выстроить взаимодоверительные отношения, - сказал Йоханнес Хан. - Потому что только на такой основе мы сможем достичь чего-то конкретного в интересах граждан. И мое видение - это создание пояса благополучия в рамках Европейского союза и европейского партнерства. Именно это будет служить наилучшей гарантией для нашей безопасности и стабильности".

Как подчеркнул Йоханнес Хан, этого можно достичь только при улучшении экономической ситуации. "Развитие экономики всегда означает и развитие общества, и развитие страны", - считает он.

"Мы по-прежнему видим, что существует значительная разница между уровнем экономики в ЕС и уровнем экономики в государствах-соседях. И это тот вопрос, который мы хотели бы решить, и этим надо заниматься", - резюмировал еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС.-0-