Беларуси и Польше нужно больше совместных инновационных инвестпроектов - Мясникович

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Польше нужно больше совместных инновационных инвестпроектов. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Конрадом Павликом, передает корреспондент БЕЛТА.

Конрад Павлик завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. За это время, как отметил Михаил Мясникович, "существенно укрепилось доверие между нашими странами, стало больше конструктивизма". Беларусь и Польша продвинулись и в торгово-экономическом сотрудничестве, обсуждаются проекты промышленной кооперации. Спикер во время встречи подчеркнул, что двум странам нужно больше совместных инвестиционных инновационных проектов.

По его словам, необходимо продолжать также активный парламентский диалог. Председатель Совета Республики напомнил о визите в Беларусь в конце 2016 года маршала сената Польши Станислава Карчевского. Михаил Мясникович назвал его приезд знаковым. По итогам переговоров был достигнут ряд конкретных договоренностей, которые сейчас реализуются.

Председатель Совета Республики полагает, что Беларусь и Польша могут выстроить еще более тесные и эффективные отношения. "Конструктивный задел, сделанный на доверии и взаимном уважении, вселяет определенную уверенность в том, что у нас действительно хорошие перспективы", - убежден он.

Во время встречи затрагивался ряд других вопросов, касающихся в том числе сотрудничества в гуманитарной сфере.

Польский посол в беседе с журналистами отметил, что два года его дипломатической миссии в Беларуси стали очень плодотворными. Он выразил надежду, что достигнутое станет хорошим фундаментом для развития отношений. В качестве перспективных направлений посол назвал инвестиционное сотрудничество, региональное развитие, предпринимательство, технологии, социальную политику.-0-