Беларуси и Польше предстоит много сделать для достижения нового уровня во взаимодействии - Макей

1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларуси и Польше предстоит много сделать, чтобы достичь нового уровня взаимодействия. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей сегодня на встрече с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, который участвует во встрече в Минске Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Руководитель белорусского МИД подчеркнул, что развитие сотрудничества с Польшей всегда было приоритетом и впредь Беларусь останется надежным партнером Польши. При этом Владимир Макей заявил о наличии большого потенциала для дальнейшего развития белорусско-польских контактов, который необходимо использовать.

Белорусский министр сказал о том, что сегодня на встрече предстоит рассмотреть дальнейшие перспективы развития связей между Беларусью и Польшей.

Владимир Макей обратил особое внимание на важность участия министра иностранных дел Польши во встрече в Минске Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности и состоявшегося обмена мнениями во время этого масштабного форума. -0-

Фото МИД Беларуси