Беларуси нужны законы нового поколения - Мясникович

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужны законы нового поколения. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на международной научно-практической конференции "Инструменты повышения эффективности нормотворческой деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня нужны законы нового поколения, научно обоснованные и детально выверенные, в том числе в части всестороннего прогнозирования последствий их реализации", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Он обратил внимание, что действующих законодательных актов достаточно много, но не всегда достигаются те цели, для которых разрабатывались.

Михаил Мясникович убежден, что в Беларуси нужна более совершенная система подготовки проектов нормативных правовых актов. "Нужно смелее внедрять инструменты, доказавшие свою эффективность в других странах. Особое внимание следует уделить прогнозированию последствий принятия актов законодательства, в том числе оценке их регулирующего воздействия. Необходимо глубоко анализировать все возможные варианты правового регулирования, проводить экономические, финансовые, экологические и иные расчеты, рассматривать многовариантные подходы", - считает он.

Значительная роль отводится научной экспертизе, призванной существенно усилить проработанность и взвешенность положений проектов нормативных правовых актов. Потенциал отечественной науки должен быть задействован полностью, сказал Михаил Мясникович, отметив, что на этом неоднократно акцентировал внимание глава государства.

В Беларуси имеется специальное законодательство, достаточно комплексно и системно определяющее порядок принятия нормативных правовых актов. По мнению как практиков, так и ученых, оно является одним из самых продвинутых на постсоветском пространстве. Сейчас белорусские парламентарии дорабатывают проект закона "О нормативных правовых актах". В законопроекте, считает Михаил Мясникович, должны быть отражены вопросы прогнозирования последствий принятия и научной экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также пакетного принципа подготовки документов.

Сегодня в Совете Республики проходит международная научно-практическая конференция "Инструменты повышения эффективности нормотворческой деятельности". В мероприятии участвуют члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, представители Конституционного суда, Верховного суда, министерств, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, ученые и зарубежные эксперты.

Участники конференции обсуждают новые подходы к нормотворчеству. По итогам Совет Республики подготовит рекомендации, которые будут включены в законопроект о нормативных правовых актах.-0-