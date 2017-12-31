Беларуси предложили председательство в некоторых весомых международных организациях - Макей

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси предложили председательство в некоторых весомых международных организациях. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Владимир Макей сказал, что в 2017 году Беларусь председательствовала в Центрально-Европейской инициативе, и партнеры оценили его как очень успешное.

"Нам предложили подумать о председательстве в некоторых других, более весомых организациях. Я пока еще не хотел бы говорить об этом, но мы сейчас как раз раздумываем, взвешиваем все за и против. Думаю, решение будет принято на более позднем этапе", - сказал министр.

По его мнению, восприятие Беларуси и подходы по развитию сотрудничества с ней изменились на Западе в положительную сторону. На это повлияла и позиция руководства страны по ряду чувствительных проблем.

"Проведение 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Беларуси, наше председательство в Центрально- Европейской инициативе, проведение здесь юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности - все это свидетельство того, что на Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало", - убежден дипломат.

В целом, говоря о приоритетах внешней политики страны на 2018 год, Владимир Макей отметил, что Беларусь продолжит развивать взаимодействие с традиционными партнерами, важное внимание будет уделено отношениям с Китаем, ЕС и США, странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Кроме того, дипломаты намерены более активно поработать с некоторыми африканскими государствами.

"Планов много, громадье, как говорили известные классики", - резюмировал министр.-0-