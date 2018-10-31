Белорусская делегация планирует участвовать в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Астане

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация планирует участвовать в Четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Астане в сентябре 2019 года, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с парламентской делегацией Казахстана во главе с председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Казахстанская делегация в свою очередь приглашена посетить международную конференцию Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, которая пройдет в апреле 2019 года. "Будем рады видеть на этой конференции и представителей Казахстана", - сказал Владимир Андрейченко.

Белорусские и казахстанские парламентарии очень плотно сотрудничают на международных площадках, решают многие вопросы и экономического плана, и борьбы с терроризмом, наркотрафиком. В этой связи Владимир Андрейченко выразил благодарность казахстанской делегации за поддержку в принятии белорусской резолюции по развитию цифровой экономики на заседании ПА ОБСЕ в Германии.

Председатель Палаты представителей также отметил, что между государствами, президентами, парламентами, министерствами и ведомствами двух стран установлены деловые отношения, которые базируются на взаимном уважении и доверии.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что между двумя странами выстроены добрососедские дружественные отношения. Растет товарооборот. Товары из Беларуси, которые поступают на казахстанский рынок, пользуются большим спросом.-0-