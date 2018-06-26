Белорусская делегация принимает участие в конференции ОБСЕ по обзору проблем безопасности

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с постоянным представителем Беларуси при ОБСЕ Еленой Купчиной принимает участие в Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ), которая проходит в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Елена Купчина подчеркнула необходимость открытого, транспарентного и инклюзивного диалога, а также конструктивной политической воли как для снижения напряженности и предотвращения военной конфронтации на европейском континенте, так и для урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, включая украинский. Она призвала выстраивать партнерские отношения по борьбе с транснациональными вызовами и угрозами. В качестве вклада Беларуси дипломат отметила организуемую совместно с Секретариатом ОБСЕ 9-10 октября в Минске международную конференцию высокого уровня по предотвращению и борьбе с терроризмом в цифровую эпоху.

В рамках конференции впервые в ОБСЕ состоялась постановка документальной пьесы "Семь" об истории семи женщин из разных стран мира, подвергшихся различным формам насилия и дискриминации. Истории женщин представили семь мужчин-послов и военных советников, вовлеченных в сеть поддержки женщин ОБСЕ MenEngage.

Ежегодная конференция ОБСЕ посвящена актуальным проблемам в сфере общеевропейской безопасности, в том числе в контексте урегулирования конфликта в Украине, конфликтам и кризисным ситуациям на пространстве ОБСЕ и вкладу организации в их урегулирование.-0-