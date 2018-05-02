Белорусская делегация приняла участие в диалоге в Комитете ООН против пыток

2 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация Беларуси во главе с постоянным представителем в Женеве Юрием Амбразевичем приняла участие в диалоге с Комитетом ООН против пыток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Дискуссия проходила на основе пятого периодического доклада Беларуси о выполнении положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Представляя доклад Беларуси, глава делегации отметил, что недопустимость пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания гарантируется основным законом страны - Конституцией. Защита от пыток обеспечивается как административными, так и судебными инстанциями в соответствии с национальным законодательством. Комитету были представлены внесенные со времени предыдущего диалога изменения в национальное законодательство, укрепляющие гарантии недопущения пыток и жестокого обращения. Юрий Амбразевич подчеркнул, что Беларусь рассматривает диалог с Комитетом против пыток как важный механизм определения приоритетных направлений для работы над правозащитными вопросами.

В состав белорусской делегации входили представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Национального центра законодательства и правовых исследований. Состоялась обстоятельная дискуссия с членами комитета по обсуждению конкретных вопросов реализации Конвенции.

Комитет ООН против пыток создан в соответствии с положениями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и состоит из 10 экспертов из разных регионов мира. Основной функцией комитета является рассмотрение периодических докладов стран-участниц Конвенции о принятых законодательных, судебных, административных или других мерах для претворения в жизнь ее положений. По итогам дискуссии со страной-участницей комитет представляет свои рекомендации в отношении дальнейшей работы по имплементации Конвенции.-0-