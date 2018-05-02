Белорусская делегация приняла участие в диалоге в Комитете ООН против пыток

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 мая 2018, Ср
+15°C
Ясно EUR 2.4253
USD 2.0187
RUB 3.1837
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко: требования по занятости и росту зарплаты - это не популизм
Президент
Борьба с коррупцией, разведка, общественная безопасность - Лукашенко принял с докладом председателя КГБ
Президент
Выход на новый уровень: в Лунинце открылся первый магазин торговой сети "Евроопт"
Общество
Вклады населения в белорусских рублях в I квартале выросли, в валюте практически не изменились
Экономика
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут первый полуфинал "Евровидения-2018" 8 мая
18:49 Культура
Белорусские школьники будут состязаться в семи видах спорта на Всемирной летней гимназиаде в Марокко
18:46 Спорт
Акция по профилактике меланомы пройдет 21 мая в Минске
18:40 Регионы
Беларусь примет участие в международном форуме "Атомэкспо" в Сочи
18:33 Экономика
Дни скидок пройдут в мае в торговых организациях Минска
18:25 Регионы
Организационные меры по реконструкции моста под Житковичами закреплены в указе Президента
18:17 Президент
ФОТО: Свидетельства о занесении на областную Доску почета вручены в Гомеле
18:14 Заголовки новостей
ГАИ Минска опубликовала места установки спидкамов в мае
18:09 Регионы
Порошенко поручил в течение недели внести предложения об отзыве украинских представителей из СНГ
18:06 В мире
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
18:02 Культура
Объявлен конкурс на лучшую публикацию о Минском тракторном заводе
17:54 Общество
На Доску почета Гомельской области занесены 44 предприятия и организации
17:51 Регионы
Китаю интересен опыт Беларуси в сфере соцобеспечения и предоставления медуслуг - участник пресс-тура
17:43 Общество
Форвард Александр Павлович станет капитаном сборной Беларуси на ЧМ по хоккею
17:34 Спорт
Беларусь и Казахстан проводят совместное учение ракетных войск и артиллерии
17:28 Общество
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100 человек
17:25 В мире
Защитник Олег Евенко и нападающий Максим Парфеевец перешли в ХК "Динамо-Минск"
17:11 Спорт
ФОТО: В Минске зацвела сакура
17:03 Заголовки новостей
Бесплатно отправить ветеранам открытки на выставке "СМІ ў Беларусі" можно будет на стенде "Белпочты"
17:02 Общество
Белорусская делегация приняла участие в диалоге в Комитете ООН против пыток
16:37 Политика
Все новости
Сюжеты
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
Проверки безопасности Проверки безопасности
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусская делегация приняла участие в диалоге в Комитете ООН против пыток

Политика 02.05.2018 | 16:37
Фото из архива
Фото из архива

2 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация Беларуси во главе с постоянным представителем в Женеве Юрием Амбразевичем приняла участие в диалоге с Комитетом ООН против пыток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Дискуссия проходила на основе пятого периодического доклада Беларуси о выполнении положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Представляя доклад Беларуси, глава делегации отметил, что недопустимость пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания гарантируется основным законом страны - Конституцией. Защита от пыток обеспечивается как административными, так и судебными инстанциями в соответствии с национальным законодательством. Комитету были представлены внесенные со времени предыдущего диалога изменения в национальное законодательство, укрепляющие гарантии недопущения пыток и жестокого обращения. Юрий Амбразевич подчеркнул, что Беларусь рассматривает диалог с Комитетом против пыток как важный механизм определения приоритетных направлений для работы над правозащитными вопросами.

В состав белорусской делегации входили представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Национального центра законодательства и правовых исследований. Состоялась обстоятельная дискуссия с членами комитета по обсуждению конкретных вопросов реализации Конвенции.

Комитет ООН против пыток создан в соответствии с положениями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и состоит из 10 экспертов из разных регионов мира. Основной функцией комитета является рассмотрение периодических докладов стран-участниц Конвенции о принятых законодательных, судебных, административных или других мерах для претворения в жизнь ее положений. По итогам дискуссии со страной-участницей комитет представляет свои рекомендации в отношении дальнейшей работы по имплементации Конвенции.-0-

﻿
Теги
МИД, ООН
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4253 BYN 2.418 BYN 2.429 BYN
USD
2.0187 BYN 2.017 BYN 2.018 BYN
RUB
3.1837 BYN 3.16 BYN 3.185 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Борьба с коррупцией, разведка, общественная безопасность - Лукашенко принял с докладом председателя КГБ
Все видео

Фотоновости

В Минске зацвела сакура
Все фото

Инфографика

Регистрация для участия в ЦТ Абитуриенты, пожелавшие продолжить образование в высших учебных заведениях страны, должны зарегистрироваться в одном из вузов* для прохождения централизованного тестирования (ЦТ).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: мы можем сделать Беларусь цветущим краем
Организационные меры по реконструкции моста под Житковичами закреплены в указе Президента
Борьба с коррупцией, разведка, общественная безопасность - Лукашенко принял с докладом председателя КГБ
Экономика
Михаил Орда ФПБ предлагает пересмотреть модель формирования зарплаты у бюджетников
Беларусь примет участие в международном форуме "Атомэкспо" в Сочи
Бизнесмен из Норильска приобрел пакет акций Квасевичской перо-пуховой фабрики
Происшествия
Фото из архива Обвиняемые экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник заставляли потерпевших копать могилу
Двухлетний ребенок утонул во дворе частного дома в Новогрудском районе
В Минске задержан подозреваемый в организации канала поставки наркотиков из Литвы
Общество
Фото из архива В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Объявлен конкурс на лучшую публикацию о Минском тракторном заводе
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларуси
Регионы
Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник вручает свидетельство заместителю генерального директора РУП ПО "Белоруснефть" Сергею Потупчику На Доску почета Гомельской области занесены 44 предприятия и организации
Акция по профилактике меланомы пройдет 21 мая в Минске
Дни скидок пройдут в мае в торговых организациях Минска
Спорт
Александр Павлович (№71). Фото из архива Форвард Александр Павлович станет капитаном сборной Беларуси на ЧМ по хоккею
Белорусские школьники будут состязаться в семи видах спорта на Всемирной летней гимназиаде в Марокко
Защитник Олег Евенко и нападающий Максим Парфеевец перешли в ХК "Динамо-Минск"
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране
Нацбанк запустил новую версию сайта
МТС повышает стоимость услуг связи
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут первый полуфинал "Евровидения-2018" 8 мая
Частицу мощей святой великомученицы княгини Елизаветы Федоровны привезут в Минск из Нью-Йорка
В мире
Дональд Трамп. Фото EPA Местом встречи Ким Чен Ына и Трампа станет Пханмунджом
Порошенко поручил в течение недели внести предложения об отзыве украинских представителей из СНГ
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100 человек
Калейдоскоп
Фото из архива Lovely Мinsk. Турецкие авиалинии представили видеоролик о белорусской столице
Интернет-пользователи хотят, чтобы Киркорова лишили звания народного артиста
Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" обогнал в прокате "Лигу справедливости"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Федор Медведь: «Война людей очень сплотила»
Мир музыки и вокала
Картофельный салат от Хемингуэя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия