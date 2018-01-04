Белорусская идея о сотрудничестве различных интеграций привлекает все больше сторонников - МИД

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская идея неконфронтационного сотрудничества различных интеграционных моделей привлекает все больше сторонников. Об этом говорится в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская идея неконфронтационного сотрудничества различных интеграционных моделей, совместного поиска оптимальных путей объединяющего роста и устойчивого развития, скоординированного противодействия глобальным угрозам завоевывает все больше сторонников - государств и организаций", - отметили в МИД.

В ведомстве обратили внимание, что в 2017 году Беларусь достойно реализовала ответственную миссию - свое первое председательство в Центрально-Европейской инициативе. Ключевым посылом председательства стало продвижение совместимости в Большой Европе через развитие инфраструктурных связей между странами в сферах транспорта и энергетики, цифровых коммуникаций, создание взаимодополняющих механизмов сотрудничества между интеграционными процессами, в которые вовлечены участники ЦЕИ, укрепление контактов с соседними регионами.

Такие подходы, по информации министерства, нашли позитивный отклик у партнеров, поскольку отвечают общим интересам развития устойчивых связей между странами Центральной, Западной и Восточной Европы. Значимым результатом председательства в ЦЕИ стало более полное вовлечение Беларуси в европейские интеграционные процессы.

Статус Минска как одного из важных объединяющих мест Европы подтвердила и впервые прошедшая в Беларуси 26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Белорусская сторона в 2017 году продолжила усилия по оказанию содействия урегулированию кризиса в сопредельной Украине, обеспечивая все необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп в ее составе. В прошлом году было организовано 26 таких встреч. Кроме того, в течение года Минск трижды принимал советников по внешней политике глав государств "нормандской четверки" для проведения рабочих консультаций по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. С этой же целью в белорусской столице была организована рабочая встреча российской и американской делегаций во главе с помощником президента России и специальным представителем госдепартамента США по Украине.-0-