Белорусская инициатива "Хельсинки-2" направлена на укрепление безопасности в мире - Макей

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива Президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности направлена на поиск путей преодоления кризиса безопасности в мире. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии в Минске международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не секрет, что, несмотря на все действительно важные достижения Хельсинкского процесса и его последующего развития, мы так и не смогли прийти к созданию на нашем континенте единой и неделимой безопасности. В этом одна из ключевых причин нынешней ситуации в Европе и мире в целом, кризиса, который переживает современная архитектура безопасности", - сказал Владимир Макей.

По его словам, до сих пор актуален вопрос, как преодолеть этот кризис и как на основе универсальных и проверенных временем Хельсинкских принципов найти новые подходы с учетом современных реалий для дополнения нынешней архитектуры безопасности. "Это вопрос, на который пока нет ответа. Именно на его поиск направлена инициатива Президента Беларуси о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности", - обратил внимание министр.

Дипломат напомнил, что этой цели были посвящены уже многие инициативы, в том числе в последнее время, которые по разным причинам не были воплощены в жизнь. "Уверен, что их ни в коем случае нельзя рассматривать как безрезультатные. На этом сложном пути важны даже неудачи, чтобы, учтя их уроки, предпринять новую попытку", - считает он.

"Мы знаем, что есть достаточно широкий разброс мнений и опасений в официальных и экспертных кругах различных стран относительно реализуемости столь масштабной идеи. Тем не менее мы убеждены, что осознание важности диалога и преодоления существующего тупика по многим вопросам уже находит и будет находить все большее понимание во все большем количестве стран. Особенно находящихся в таком же геополитическом положении, как Беларусь", - отметил глава МИД.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставит качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-