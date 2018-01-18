Белорусские делегации посетят Иран и Судан для участия в комиссиях по сотрудничеству

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырнадцатое заседание смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества пройдет в Тегеране 22-23 января. Об этом сообщил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит министр промышленности Виталий Вовк. Планируется, что он также встретится с первым вице-президентом Ирана, министрами нефти и сельского хозяйства, представителями деловых кругов.

По словам Дмитрия Мирончика, взаимодействие двух стран в экономической сфере имеет позитивную динамику. За январь-ноябрь 2017 года товарооборот составил $142,6 млн, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. "Двусторонние контакты поступательно расширяются на новые сферы. Так, накануне встречи межправкомиссии состоится первое заседание белорусско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в сфере здравоохранения", - отметил представитель МИД.

В Хартуме (Судан) 23-24 января состоится 4-е заседание белорусско-суданской комиссии по сотрудничеству. Белорусскую делегацию возглавит министр энергетики Владимир Потупчик. "Стороны проанализируют выполнение достигнутых ранее договоренностей, обсудят перспективные проекты в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, геологоразведки, энергетики, добычи полезных ископаемых и других областях", - рассказал пресс-секретарь.

Белорусская делегация встретится с членами правительства Судана, в том числе с министрами нефти и газа, иностранных дел, торговли, водных ресурсов, ирригации и электрификации.

На Хартумской международной выставке в эти дни свою продукцию представят ведущие промышленные предприятия Беларуси.-0-