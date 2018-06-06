Белорусские депутаты 7 июня рассмотрят во втором чтении поправки в закон о массовых мероприятиях

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в закон о массовых мероприятиях будут рассмотрены во втором чтении 7 июня на заседании Палаты представителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Всего в повестку очередного заседания включены десять законопроектов. Так, во втором чтении планируется рассмотреть поправки в закон о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека, проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси по вопросам защиты государственных секретов.

Кроме того, законодатели намерены рассмотреть ратификацию международных договоров. В их числе протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве БелАЭС от 15 марта 2011 года, соглашение между Беларусью и Узбекистаном о взаимной защите секретной информации.

Поправки в закон о массовых мероприятиях приняты в первом чтении в октябре 2017 года. Как сообщалось, нормы документа направлены на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в сфере организации и проведения массовых мероприятий. Предлагается, в частности, ввести уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в постоянных местах, определенных для этого местными властями. Планируется предусмотреть ряд мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности. Речь идет о дополнительных требованиях к организаторам массового мероприятия, повышении уровня ответственности политических партий, общественных объединений. Законопроект устанавливает четкий перечень предметов, которые запрещено проносить на массовое мероприятие. Кроме того, проект закона содержит нормы, направленные на урегулирование процедуры отзыва заявления о проведении массового мероприятия. Еще одно из важных новшеств относится к работе на массовых мероприятиях журналистов. После вступления поправок в силу они обязаны будут иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение.-0-