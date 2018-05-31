Белорусские депутаты обсудили геополитическую ситуацию с делегацией германского фонда Кербера

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии обсудили геополитическую ситуацию в регионе на встрече с делегацией членов "Внешнеполитической сети" германского фонда им. Кербера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Председатели постоянных комиссий Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Валерий Воронецкий и по национальной безопасности Валентин Михневич обсудили с членами "Внешнеполитической сети" состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси с Европейским союзом. "Особое внимание уделено обсуждению современных вызовов и угроз в регионе. Белорусские парламентарии высказались за укрепление доверия и безопасности в Европе, улучшение отношений между Россией и ЕС, прагматизацию сотрудничества и его наполнение конкретными взаимовыгодными проектами в интересах консолидации, повышения конкурентоспособности и безопасности Большой Европы без разделительных линий", - проинформировали в пресс-службе.

Встреча состоялась по инициативе фонда в ходе рабочего визита в Беларусь его делегации. В ее состав вошли сотрудники ведомств федерального президента и федерального канцлера, аппарата Бундестага, ряда федеральных министерств, в том числе Министерства обороны и МИД Германии, представители аналитических структур, а также посольств США и Франции в Берлине.-0-