Белорусские депутаты примут участие в заседании ПА ОБСЕ в Бишкеке

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты в октябре примут участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер рассказал о планах международной деятельности Палаты представителей на осеннюю сессию. Так, в октябре парламентарии примут участие в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в Анталии (Турция) и в 139-й сессии Межпарламентского союза в Женеве.

Кроме того, в октябре в Беларуси ожидают с визитом парламентскую делегацию Китая. Намечена встреча с делегацией европейского парламента. "Большой интерес представляет визит белорусской рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Германии в Берлин", - отметил Владимир Андрейченко. Он подчеркнул, что Германия - один из ключевых партнеров Беларуси в ЕС. Готовятся также визиты в Беларусь парламентских делегаций Египта и Румынии. Большая работа предстоит по линии интеграционных образований.

"Такая насыщенная международная деятельность должна приносить свои результаты, решать актуальные для страны вопросы, содействовать развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - убежден Владимир Андрейченко.

Не менее важным направлением деятельности Палаты представителей спикер назвал работу в избирательных округах. Он призвал депутатов, что, находясь в регионах, они должны обращать особое внимание на реализацию мероприятий, связанных с проведением Года малой родины, решать вопросы трудоустройства граждан, в том числе в составе комиссий по содействию занятости. -0-