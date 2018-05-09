Игорь Петришенко с ветеранами Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дипломаты за рубежом приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"В эти дни белорусские дипломаты вместе с российскими и другими коллегами отдают дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной воевал, работал в тылу, отдал свою жизнь за Родину", - отметили в ведомстве.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко присутствовал сегодня на параде Победы на Красной площади в Москве. В целом посольство Беларуси в России в преддверии Дня Победы организовало и приняло участие во многих памятных мероприятиях, в том числе 3 мая Игорь Петришенко с ветеранами Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, где хранится и земля из городов-героев Минска и Бреста. В деловом и культурном комплексе посольства состоялось торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Великой Победы, в рамках которого чествовали ветеранов. В день праздника все руководители отделений посольства Беларуси в России принимали участие в праздничных мероприятиях в городах, где они расположены.

Фото посольства Беларуси в России

Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли и в Украине. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол 9 мая возложил цветы к монументам "Минск - город-герой" и "Брестская крепость - герой", которые расположены на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве. Игорь Сокол также принял участие в памятных мероприятиях в Чернигове, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию трагической гибели украинской партизанки Елены Билевич (подпольщицы, активной участницы партизанского движения на территории Беларуси и Украины) и ее боевого товарища - белорусского партизана Михаила Симоненко.

Памятные мероприятия в Чернигове. Фото посольства Беларуси в Украине

Торжественные мероприятия с участием белорусских дипломатов состоялись и в других столицах стран СНГ. Так, 9 мая посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко принял участие в митинге, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ, который прошел в Бишкеке. Андрей Страчко возложил цветы к Вечному огню. 7 мая посол принял участие в митинге-реквиеме на Братском кладбище "Кызыл Аскер" у мемориального комплекса воинам, умершим от ран в военном госпитале Бишкека в годы войны. Памятные мероприятия прошли также в Казахстане и Армении.

Фото посольства Республики Беларусь в Кыргызской Республике

Почтили память погибших в годы Второй мировой войны и в Польше. Генконсульство Беларуси в Белостоке приняло участие в церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам, погибшим в боях за освобождение Польши в 1944-1945 годах.

Посол Беларуси в Латвии Марина Долгополова поучаствовала в церемонии перезахоронения советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Вечный покой на Братском кладбище в Ропажи обрели 240 бойцов, известны имена восьми из них. Дипломаты посольства Беларуси в Латвии совместно с российскими коллегами возложили венки и цветы к Обелиску советским воинам - освободителям Риги в Межапарке.

Фото посольства Беларуси в Латвии

Торжественные мероприятия ко Дню Победы прошли в ряде европейских государств. Так, посол Беларуси в Австрии Елена Купчина и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен приняли участие в торжественной церемонии по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен.

Посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге Александр Михневич, дипломаты посольства и члены их семей 9 мая отдали дань памяти погибшим советским солдатам и гражданам, погибшим в годы Второй мировой войны на территории Бельгии.

Посол Беларуси в Венгрии и Словении, Боснии и Герцеговине Александр Хайновский и сотрудники посольства приняли участие в торжественном возложении цветов в Будапеште. Прошло торжественное возложение венков и цветов на кладбище Керепеши - крупнейшем месте захоронения советских солдат на территории Венгрии. На площади Свободы в Будапеште прозвучал белорусский гимн.

По случаю Дня Победы дипломаты посольства Беларуси в Швейцарии и постоянного представительствa при отделении ООН в Женеве приняли участие в церемонии возложения венков к могиле советских воинов в Базеле на кладбище "Хернли".

Памятные мероприятия прошли и в Германии, среди них торжественная церемония с участием посольств стран СНГ в честь Дня Победы у советского военного мемориала в берлинском районе Панков, где захоронены воины, павшие во время штурма Берлина. 8 мая в Трептов-парке берлинцы почтили память павших советских воинов. Сотрудники генконсульства Беларуси в Мюнхене приняли участие в памятных мероприятиях на еврейском кладбище Мюнхена по случаю 73-й годовщины Дня Победы. Мероприятие ко Дню Победы прошло и на советском военном кладбище в Потсдаме.

Фото Посольства Беларуси в Берлине

Фото Посольства Беларуси в Берлине

Фото Посольства Беларуси в Берлине

Мероприятие ко Дню Победы прошло и на советском военном кладбище в Потсдаме. Фото Посольства Беларуси в Берлине

Временный поверенный в делах Беларуси в Испании Алексей Панферов 9 мая принял участие в памятном мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде. От имени посольства Беларуси в Испании он возложил венок к монументу советским добровольцам, погибшим во время Гражданской войны в Испании.

Белорусский дипломат возложил венок к монументу советским добровольцам в Испании От имени посольства Беларуси в Испании Алексей Панферов возложил венок к монументу советским добровольцам, погибшим во время Гражданской войны в Испании.

По инициативе белорусской стороны в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН совместно с постоянными представительствами ряда стран СНГ организована фотовыставка, посвященная 73-й годовщине окончания войны.-0-