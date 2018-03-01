Белорусские и израильские парламентарии договорились о повышении уровня взаимного диалога

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и израильские парламентарии намерены предпринять взаимные шаги по дальнейшему повышению уровня и интенсивности межпарламентского диалога. Соответствующие договоренности были достигнуты во время прошедших в Тель-Авиве переговоров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Израиле.

26-28 февраля состоялся визит в Израиль делегации рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с израильским парламентом. Ее возглавил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков. Программа визита была очень насыщенной и включала встречи с представителями политических, деловых и общественных кругов Государства Израиль.

Владимир Скворцов, Ольга Политико, Александр Попков, Йоэль Эдельштейн, Тали Плосков

Александр Попков и заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Ольга Политико в сопровождении посла Беларуси Владимира Скворцова посетили Кнессет. Здесь прошли переговоры с делегацией Лиги межпарламентской дружбы "Израиль-Беларусь". Белорусские парламентарии также встретились со спикером парламента Йоэлем Эдельштейном и генеральным директором Кнессета Альбертом Сахаровичем.

Во время переговоров в Кнессете

Во время дискуссии руководитель Лиги межпарламентской дружбы "Израиль-Беларусь", вице-спикер Кнессета Тали Плосков выразила удовлетворение состоянием диалога парламентов двух стран. Александр Попков и Тали Плосков сошлись во мнении о том, что развитие сотрудничества между законодательными органами является важным компонентом белорусско-израильских отношений, охватывающих широкий спектр направлений и базирующихся на тесном переплетении исторических судеб белорусского и еврейского народов, глубоких межличностных контактах в наши дни.

Как было отмечено, парламенты двух стран имеют возможность оказать содействие в реализации совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах. В частности, Александр Попков предложил активнее задействовать потенциал групп межпарламентской дружбы в интересах наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особый акцент при этом может быть сделан на реализации совместных проектов в следующих сферах: в индустриальном и агропромышленном секторах, в области информационных технологий, туризма, здравоохранения и оздоровления. Парламентарии будут рекомендовать правительствам своих стран включить данные аспекты в повестку дня очередного заседания совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, который планируется провести в Израиле в мае 2018 года.

Посол Беларуси, знакомя парламентариев с тематикой и ходом подготовки к предстоящему заседанию комитета, отметил важность участия в нем представителей деловых кругов из различных отраслей экономики. После согласования проекта повестки дня стороны смогут приступить к детальной проработке мероприятия и оперативно провести заседания национальных частей комитета, подчеркнул Владимир Скворцов.

Большое внимание было уделено обмену опытом по созданию благоприятных условий для реализации инвестпроектов на территории двух стран, развития государственно-частного партнерства. В частности, член Лиги межпарламентской дружбы, депутат Йоэль Развозов предложил создать своеобразный "зонтик" на законодательном уровне, призванный гарантировать безопасность инвестиций.

Александр Попков, Тали Плосков, Йоэль Развозов

Учитывая тот факт, что 2018-й объявлен в Беларуси Годом малой родины, Александр Попков призвал израильтян, имеющих белорусские корни, активно подключиться к реализации проектов по сохранению мест исторической памяти. Глава белорусской делегации, посетивший накануне мемориал холокоста Яд Вашем, сообщил израильским коллегам о значительной работе, проводимой властями Беларуси по сохранению памяти жертв Второй мировой войны. Александр Попков выразил уверенность, что Израиль на соответствующем уровне примет участие в открытии второй очереди мемориального комплекса "Тростенец", которое состоится через несколько месяцев.

Во время переговоров парламентариев одним из важных пунктов повестки был обмен опытом в сфере законотворческой деятельности.

Обращаясь к руководителю белорусской делегации, Йоэль Эдельштейн отметил высокий уровень партнерского сотрудничества между двумя парламентами, достигнутый за последнее время. Возможности развития контактов между секретариатами парламентов обеих стран были рассмотрены на переговорах белорусской делегации с Альбертом Сахаровичем.

Белорусская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с израильской компанией BM Holdings в области переработки отработанных моторных масел на белорусском рынке. Отдельной темой стали возможности привлечения иностранных инвестиций в создание производственных мощностей по переработке изношенных автомобильных шин и пластмассовых отходов.

С руководством центра здоровья "Спасти сердце ребенка" при израильской больнице "Вольфсон" обсуждены возможные направления сотрудничества с Беларусью, включая обмен врачами и специалистами в области хирургии в целях проведения соответствующих лечебных мероприятий.

Александр Попков посетил одну из животноводческих ферм в районе Нетании, где ознакомился с применением технологий и оборудования израильской компании "ЭсСиАр", предлагающей оптимальные решения в сфере менеджмента молочных ферм. Присутствовавшие представители руководства компании, оборудование которой уже используется в Беларуси, обсудили с парламентарием дальнейшие перспективы кооперации.

Александр Попков во время посещения фермы

Ольга Политико ознакомилась с деятельностью израильского управления инноваций, в сферу компетенции которого входит укрепление позиций страны в мировой индустрии современных технологий и поддержка инициатив по созданию стартапов. Во время состоявшейся беседы были рассмотрены возможности взаимодействия данной организации с заинтересованными структурами в Беларуси.

Кроме того, Ольга Политико провела встречу с вице-мэром Ашдода Борисом Гитерманом и обсудила с ним тему расширения сотрудничества между этим израильским городом и его побратимом - белорусским Брестом.-0-