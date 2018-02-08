Белорусские и российские эксперты на следующей неделе проведут встречу по соглашению о взаимном признании виз

8 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча белорусских и российских экспертов по вопросам соглашения о взаимном признании виз состоится на следующей неделе. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
На брифинге Дмитрия Мирончика попросили прокомментировать названные ранее послом России сроки подписания данного соглашения в апреле-мае. В связи с этим пресс-секретарь подчеркнул: "Ближайшая встреча намечена на следующей неделе. Она весьма хорошо подготовлена".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4605 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.488 BYN
|3.455 BYN
|3.465 BYN