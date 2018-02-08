Белорусские и российские эксперты на следующей неделе проведут встречу по соглашению о взаимном признании виз

8 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча белорусских и российских экспертов по вопросам соглашения о взаимном признании виз состоится на следующей неделе. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

На брифинге Дмитрия Мирончика попросили прокомментировать названные ранее послом России сроки подписания данного соглашения в апреле-мае. В связи с этим пресс-секретарь подчеркнул: "Ближайшая встреча намечена на следующей неделе. Она весьма хорошо подготовлена".-0-