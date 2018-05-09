Белорусский дипломат возложил венок к монументу советским добровольцам в Испании

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Беларуси в Испании Алексей Панферов принял участие в памятном мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии в Испании.

От имени посольства Беларуси в Испании Алексей Панферов возложил венок к монументу советским добровольцам, погибшим во время Гражданской войны в Испании.

В памятном мероприятии приняли участие руководители и дипломаты посольств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана, а также диаспоры этих государств, представители испанской общественности.

Алексей Панферов поздравил присутствующих с праздником Победы. Он обратил внимание на святость этого дня для белорусов, а также призвал помнить великий подвиг советского народа-победителя.-0-